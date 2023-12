Mujer demanda a restaurante en New York: masticó un dedo que estaba en su ensalada

Una mujer de Connecticut pensó en disfrutar de un alimento saludable y compró una ensalada en un restaurante Chopt de New York. Pero cuál sería su sorpresa, cuando al comerla descubrió algo asqueroso escondido entre la rúcula.

“Mientras comía la ensalada, me di cuenta de que estaba masticando una porción de un dedo humano que había sido mezclado con la ensalada y formaba parte de ella”, reveló Allison Cozzi, la afectada.

Aunque el incidente se registró el pasado 7 de abril, Cozzi introdujo una demanda contra Chopt el pasado lunes. El local está ubicado en Mount Kisco, Nueva York, según Telemundo.

Cozzi señaló que tras el incidente ha sufrido ataques de pánico, migraña, náuseas, dolor en el cuello y los hombros. Todos estos síntomas son producto del shock de haberse comido la ensalada contaminada y masticar el trozo de dedo amputado.

Mujer come ensalada con un dedo humano en New York

La cliente especificó en el documento judicial que el trozo del dedo índice izquierdo pertenecía a un gerente del restaurante. El empleado se cortó accidentalmente mientras picaba rúcula.

Después de llevar al gerente al hospital, el restaurante sirvió la lechuga contaminada a los clientes, en lugar de desecharla. Cozzi corrió con la mala suerte de que tocó el trozo de dedo en su plato.

El Departamento de Salud del condado de Westchester investigó el incidente y multó al lugar con 900 dólares. Muchos se preguntan si esa penalización fue suficiente para la magnitud del incidente ocurrido.

El abogado de la afectada, Marc Reibman, declaró a People que la mujer no quiere publicidad con su denuncia. “Ella no quiere aumentar el estrés y la ansiedad que este incidente le ha causado. Como lo exige la ley de Nueva York, su demanda no contiene el monto en dólares de los daños monetarios que solicita”.