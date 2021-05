El reencuentro entre Jennifer López (JLo) y el actor Ben Affleck ha generado un gran revuelo, sobre todo en la expareja de la cantante de origen puertorriqueño, el ex pelotero dominicano Alex Rodríguez (A Rod).

Fuentes allegadas al ex jugador de los Yanquis de Nueva York, indicaron que se mostró sorprendido por el reencuentro que tuvieron JLo y Ben Affleck, quienes fueron parejas en el 2002, incluso también rompieron su compromiso en el 2003.

El circulo vinculado a A Rod han indicado que se ha tratado de comunicar con López, luego de ver las imágenes, pero ella no le ha contestado.

“Él de verdad pensó que lo iban a arreglar todo y que reconectarían. Ha estado llamando a JLo para encontrarse pero ella ha sido muy cortante con él”, dijeron las fuentes.

Además, indicaron que ella no está interesada en volver con el exjugador.

“Ella no está interesada en reiniciar nada con A Rod. Ella ya terminó con eso”, puntualizaron.

Luego del reencuentro entre Jennifer López y Ben Affleck, las redes sociales estremecieron y se formó el movimiento “Bennifer”.

Los seguidores de esta tendencia indicaron, que ambos se habían reencontrado previamente, en durante un concierto de la cantante. En este ella cantó “Sweet Caroline”, de Neil Diamond.

