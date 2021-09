Este viernes se dio a conocer que el desempleo en Estados Unidos disminuyó al 5,2 % en el mes de agosto, lo que significa el nivel más bajo desde el comienzo de la pandemia. Esto resulta un consuelo para el Gobierno del presidente Joe Biden, tras dos semanas nubladas por un huracán, la retirada de Afganistán y el aumento de los casos de covid-19.

“El índice de desempleo es el más bajo en 18 meses”, dijo Biden desde la Casa Blanca, después de que se dieran a conocer los datos en una rueda de prensa que reseñó EFE.

We have been adding an average of 750k jobs per month for the last 3 months. Total job creation during my presidency is nearly double that of any previous president.

The Biden plan is working. We are getting results.

— President Biden (@POTUS) September 3, 2021