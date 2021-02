Gracias a una investigación realizada con descendientes vivos y a través de AfricanAncestry, se determinó que la gran Celia Cruz tenía raíces africanas.

La empresa African Ancestry, dedicada a la búsqueda ancestral a través del ADN, reveló este miércoles que las raíces africanas de la legendaria cantante cubana Celia Cruz (1925-2003) se remontan hasta la comunidad Balanta, de Guinea Bissau, una de las mayores etnias que también ha dotado de una lengua a ese país.

African Ancestry, fundada en 2003 y con sede en Washington DC, utilizó una prueba de ascendencia para rastrear la línea materna de Cruz hasta la comunidad Balanta del citado país africano y así poder honrarla, de acuerdo con un comunicado.

Gina Paige, presidenta y cofundadora de African Ancestry, señaló que “para nosotros es un momento emocionante, porque Celia Cruz adoptó plenamente su herencia africana en su vida y su música, lo que es bastante innovador para su época”.

https://t.co/zskLuCw2Iz Traces the Legendary African Roots of Celia Cruz to the Balanta People of Guinea-Bissau Through DNA of Living Descendants! https://t.co/sVDLX7W0im pic.twitter.com/54s6HV3dC4

— African Ancestry (@AfricanAncestry) February 3, 2021