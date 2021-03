Una “desgracia inminente” pronóstica la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky. Pese al inicio de la vacunación, el coronavirus sigue amenazando con enviar a más personas al hospital

“Cuando comencé en los CDC hace unos dos meses, les hice una promesa: les diría la verdad incluso si no fueran las noticias que queríamos escuchar. Ahora es uno de esos momentos en los que tengo que compartir la verdad y tengo la esperanza y la confianza de que me escucharán”, dijo la Dra. Rochelle Walensky durante una conferencia de prensa. Publicada por Telemundo.

CDC has updated & simplified the list of underlying conditions to make it easier for patients, the public, and providers to find important information related to underlying medical conditions that increase risk for severe #COVID19 outcomes. Learn more: https://t.co/hxNyt5lQcO

