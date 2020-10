El Departamento de Estado emitió un comunicado en el que ofrece cinco millones recompensa por la captura del venezolano Samark López Bello por participar en el crimen organizado transnacional.

Un nuevo nombre se suma a la cada vez más larga lista de venezolanos por los cuales el Gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa millonaria. En esta ocasión por Samark López Bello acusado de ser parte del crimen organizado internacional está ofreciendo hasta $ 5 millones por cualquier información que conduzca a su arresto y / o condena.

The U.S. announced a reward to bring to justice Venezuelan national Samark Lopez Bello for transnational organized crime. We will work with @TheJusticeDept to protect U.S. citizens from the illegitimate Maduro regime, while helping the Venezuelan people restore their democracy.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 8, 2020