El cuerpazo en bikini de la hija de Alejandro Fernández subió la temperatura y sus seguidores en las redes sociales (Fotos)

View this post on Instagram

Mañana a las 🚨12 del día🚨haré un live 📍en mi cuenta de YouTube 📍con todos uds para hacer la cuenta regresiva al video! Me urrrge que lo escucheeen! 🤩YA CASI YA CASI FAMILIAAAAA 🤩 • • Un agradecimiento total a todas las personas que estuvieron conmigo en esto que sepan que sin uds no sería nada. 💙🤍 Thankyou from the bottom of my heart, you know I wouldn’t be here without you guys. ☺️💙