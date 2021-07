La tecnología moderna de cuerdas y raquetas y los métodos de entrenamiento han ayudado a modificar las herramientas tradicionales de todos los jugadores profesionales y a su vez a generar más ritmo y efectos desde posiciones extremas, y ningún tiro ejemplifica mejor el cambio que el que Federer, de 39 años, ha popularizado en el transcurso de sus 23 años de carrera profesional.

El saque y la volea era entonces la regla para los hombres los puntos eran más cortos pero la pelota era más lenta. El tiro mejor conocido como el tiro de squash, en parte porque Federer jugó al squash en su juventud, es un golpe de derecha, típicamente desde una postura abierta.

Es un tiro espectacular de ver y, como dijo una vez Federer, “un tiro muy divertido de golpear”.

A squash shot for the ages:

sent a 100mph squash shot forehand past Federer at net

