Sam Riffice sigue en un momento dulce, y ya se encuentra en los cuartos de final del Torneo de Individuales de la NCAA luego de una victoria dominante 6-2, 6-0 sobre Siphosothando Montsi de Illinois en el Campus Nacional de la USTA en Orlando.

Riffice y los Gators ganaron el campeonato nacional durante el fin de semana, el junior de Orlando Riffice ha sumado tres victorias consecutivas en la misma cantidad de días.

El capitán de la Universidad de la Florida jugará este miércoles contra Val Vacherot de Texas A&M en los cuartos de final con una hora de inicio por determinar.

What a day for Sam Riffice! 🔥 #GatorsMTN #GoGators 🐊🎾 https://t.co/tVej9UunHF

winning a national title in your home town >>@GatorsMTN's Sam Riffice with a message for Gator Nation: pic.twitter.com/XCfpHkrTY1

— USTA (@usta) May 23, 2021