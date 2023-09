Expulsan a aficionado del US Open por gritar canto nazi a Alexander Zverev

El US Open no para de sumar polémicas y no solamente porque varios tenistas se quejaron por supuestos olores a marihuana y ruidos molestos. El triunfo de Alexander Zverev fue el escenario para otro escándalo: el grito de una frase vinculada al nazismo por parte de un espectador.

Un desagradable incidente tuvo lugar durante el partido por los octavos de final del US Open, cuando el tenista alemán Alexander Zverev detuvo su encuentro con el italiano Jannik Sinner al escuchar a un espectador gritar una famosa frase del líder del partido Nazi, Adolf Hitler.

“Es inaceptable, esto es increíble”, se quejó ante el árbitro, que de inmediato exigió la expulsión del fanático.

Todo ocurrió en el inicio del quinto game del cuarto set, cuando en medio de su servicio Zverev se dirigió con una expresión adusta hacia la silla del umpire y manifestó: “No, no. Detengan esto. Él acaba de decir la frase más famosa de Hitler. Dijo la frase más famosa de Hitler que existe en el mundo. Esto es inaceptable, es increíble”, manifestó.

A continuación, las cámaras grabaron el momento en el que el árbitro se volteó hacia la tribuna y preguntó: “¿Quién dijo eso? ¡Que ponga las manos arriba!”. Rápidamente, el hombre fue identificado y el árbitro indicó: “Vamos a hacer que lo expulsen”.

▶️ INDIGNANTE | 💥 🎾 El tenista Alexander Zverev paró su partido del US Open y pidió que expulsen a un aficionado por decir la frase más famosa de Hittler: “Alemania por encima de todo”. 🇩🇪 Los alemanes consideran “inaceptables” toda reivindicación de la memoria nazi. pic.twitter.com/21uucVp5B8 — DELPY 📱🎬 (@delpynews) September 5, 2023

Tras ello, al menos cuatro miembros de la seguridad del evento se acercaron al sujeto y le pidieron que se retirase, solicitud que obedeció.

Declaraciones del tenista alemán

Después de su victoria sobre Sinner, Zverev hizo declaraciones ante la prensa y al ser consultado sobre el episodio.

“Empezó a cantar el himno de Hitler. Fue demasiado. Como alemán, no estoy orgulloso de esa historia y no considero correcto hacer eso. Estaba sentado en primera fila, así que mucha gente lo oyó. Si yo no hubiera reaccionado, hubiera estado mal de mi parte”, aseguró.

Según distintos medios internacionales, la frase pronunciada por el fanático fue “Deutschland über alles”, la cual se traduce como “Alemania por encima de todo”.

Se trata de la primera estrofa del himno nacional alemán tal como se cantaba hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Este fragmento está prohibido desde que los nazis lograron identificarla con sus principios, haciéndola suya.

“Es demasiado. Me encanta cuando los aficionados son activos, cuando hacen ruido. Aun así, hay que tener respeto. No es un tipo muy inteligente. Se perdió ver los dos últimos sets”, comentó Zverev.

El rival de Zverev en los cuartos de final del US Open, el último major del año, será el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

Fuente: La Nación