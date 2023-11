Camión con remolque se hace trizas y se incendia tras choque en carretera I-95 en Broward

Este viernes 24 de noviembre, un fatal choque paralizó el tráfico en dirección norte de la I-95 en el condado de Broward. El personal de rescate del Cuerpo de Bomberos del condado y oficiales de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) se trasladaron hasta el área para atender la situación.

De acuerdo con el reporte de NBC, el hecho se produjo alrededor de las 6:25 a.m en la salida 25 cerca de Marina Mile Boulevard. Un conductor de un camión con remolque marca Volvo modelo 2008, estaba en el carril central cuando una mujer a bordo de un auto Nissan Altima lo impactó en la parte trasera.

Debido al toque del Nissan, el remolque perdió el control se estrelló contra la pared mediana de concreto ubicada en la carretera, haciendo que el camión se volcara y quedara de cabeza.

Seguidamente, las llamas comenzaron a elevarse y consumieron muy rápido parte de la estructura con el conductor aún dentro.

Cleared: Multi-vehicle crash in Broward County on I-95 North, at Exit 25: SR-84/SW 24th St/Marina Mile Blvd, and traffic backed up to Exit 22: SR-848/Stirling Rd. All lanes closed. Last updated at 01:34 PM.

— FL511 I-95 (@fl511_i95) November 24, 2023