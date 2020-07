Durante una comparecencia ante la prensa, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, aseguró que aún “no hay necesidad para restablecer un hospital móvil” porque existen “unas 400 camas en centros médicos que pueden adaptarse fácilmente a cuidado intensivo”, según difundió diariolasamericas

El último informe del Gobierno condal revela que la red de hospitales reporta disponibilidad de camas en salones regulares en torno al 52%, mientras las Unidades de Cuidado Intensivo ICU sobrepasar el aforo disponible y denotan una ocupación que ronda el 107%.

Giménez estima que los hospitales reportan “solo un incremento de 2% de pacientes hospitalizados por coronavirus en los últimos cuatro días”. Y eso, en las palabras del alcalde, es una buena noticia.

Vale recordar que el pasado mes de abril el estado de Florida, con el apoyo del Gobierno federal, estableció un hospital de emergencias en el Miami Beach Convention Center y otro en Tamiami Park cuando las cifras eran inferiores a las que se reportan hoy, pero existía la preocupación de una avalancha significativa.

En cuanto a la posibilidad de reinstaurar el confinamiento, cierre o la orden “Stay-Safe-Home”, Giménez alegó que el Gobierno federal (autoridad de Salud CDC) estableció “cuándo se debe reabrir, luego de tener 14 días con la tasa por debajo del 10%, pero no dice cuándo se debe cerrar”, aun cuando la lógica dicta lo opuesto en caso negativo.

LIVE: I answer reporters’ questions about the latest on COVID-19 cases in Miami-Dade County and new measures that will now make it easier for code enforcement officers to issue citations to those who violate emergency orders. #VirtualPressConference https://t.co/a3UDF8zsOe

