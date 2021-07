Las autoridades recuperaron el cuerpo de un niño de 6 años de Georgia que desapareció mientras estaba de vacaciones en el Panhandle de Florida con su familia.

Enrique Cortez-Dubon, de Atlanta, fue visto por última vez el lunes con el agua hasta las rodillas en la playa de Panama City, según la policía.

Su cuerpo fue encontrado en la arena el martes, reportó NbcMiami.

La familia dijo a los investigadores que el niño no nadaba bien y no llevaba flotadores cuando desapareció, informó el News Herald.

La Policía no adelantó las causas de la muerte del pequeño, pero dijo que la familia ya había sido notificada y la investigación aún sigue abierta.

“Podemos confirmar que hemos recuperado el cuerpo de Enrique Cortez-Dubon en la arena de Surf Drive. Los familiares más cercanos han sido notificados y próximamente se proporcionará más información”, dijo el aviso enviado por la portavoz de la Policía, Debbie Ward.

Police are searching for missing 6 year old. Last seen around 11:30 a.m. Monday, July 5 with family behind Shores of Panama wearing teal shirt and blue shorts. Call PCB Police 850-233-5000. pic.twitter.com/CmlhgMwApd

— Panama City Beach – Government (@beach_panama) July 5, 2021