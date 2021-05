La oncena del Inter de Miami sigue sin levantar cabeza y este sábado sufrió su segunda derrota al hilo, en el torneo 2021 de la MLS.

Esta vez el conjunto de Phil Neville fue victima del DC United, que logró una contundente victoria de 3 a 0, en el duelo disputado en el DRV PNK Stadium, en Fort Lauderdale.

Esta derrota que marcó la cuarta en ocho duelos disputados en la actual zafra para el Inter de Miami, lo desencadenó la ira de los aficionado del conjunto rosado, que durante el duelo sabatino vociferaron canticos al mejor estilo de los hinchas argentinos.

“Jugadores, la c…. de su madre, a ver si ponen huevos que no juegan con nadie”, eran algunos de los cánticos que se escucharon por parte de los hinchas el sábado durante los 90 minutos que duró el desafío en el DRV PNK Stadium, en Fort Lauderdale.

#LaFamiliaIMCF deserved more tonight, and we know that. Thank you to all the fans who attended tonight’s match at #DRVPNKStadium. We regroup, and prepare to come back stronger after the break. pic.twitter.com/ENAEXd0KgD

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 30, 2021