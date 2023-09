NSYNC estrena nuevo tema y desata la intriga… ¿Harán una gira?

Justin Timberlake, Joey Fatone, JC Chasez, Lance Bass y Chris Kirkpatrick se hicieron famosos al final de la década de los 90 con su grupo pop NSYNC. Cosecharon éxitos, vendieron millones de discos y conquistaron los corazones de muchísimos fanáticos.

La banda, que lanzó su álbum debut en 1998, y su siguiente de principios de siglo: “No Strings Attached”, tuvo un gran éxito en las listas de Billboard. Así se mantuvieron por varios años hasta su separación en 2001.

Ahora, han vuelto a apoderarse de las portadas de los medios de farándula al lanzar una nueva canción juntos. Se trata del tema “Take You to a Better Place”, que aparecerá en la próxima película “Trolls Band Together”.

Esta es la primera vez que los cinco miembros de NSYNC graban juntos desde sus días de gloria hace más de 20 años. Las especulaciones de que la ‘boy band’ tramaba algo nuevo comenzaron a finales de agosto cuando aparecieron los carteles de la película “Trolls Band Together” con el icónico logo NSYNC en Nueva York.

Un sitio web de Dreamworks presentó un clip de la canción y confirmó que se lanzará el 29 de septiembre. También se puede escuchar un fragmento de la nueva pista en TikTok.

NSYNC ha vuelto

Tomando en cuenta que la voz del personaje en la versión original de la saga animada la pone Justin Timberlake, algunos intuían lo que podría venir. La sorpresa fue completa cuando se despejó el misterio y se conoció que la banda sonora de la película la interpretan todos.

Además, Timberlake lanzó anteriormente “Can’t Stop the Feeling” para la película “Trolls” de 2016, por la que ganó un Grammy y una nominación al Oscar en la categoría de canción original.

Dos días antes de conocerse el nuevo tema de NSYNC, la banda se reunió en los MTV Video Music Awards, para entregar el premio al mejor álbum pop a Taylor Swift por su éxito de 2022 “Anti-Hero”.

Swift les confesó su admiración y se declaró su fan. También aprovechó para preguntarles si no planeaban hacer algo juntos para complacer a sus seguidores. Sin embargo, los integrantes del grupo no revelaron nada.

Fans quieren una gira

Las búsquedas en Internet sobre una posible gira de reunión de NSYNC se han disparado en los últimos días y los fanáticos están ansiosos por saber si podrán ver a sus ídolos actuar en vivo nuevamente.

Pero la banda aparentemente decidió aumentar la intriga y la especulación al compartir en redes sociales, algunas pistas.

La canción pretende ser una “carta de amor” para los fans de NSYNC, reveló Timberlake en un vídeo de Instagram del grupo grabando la canción.

No han anunciado ningún plan para una futura gira. No obstante, en otro video publicado en las redes sociales, los miembros del grupo usaron el audio de una escena de “Friends” para decir que tiene información sobre algo. Agregaron que no pueden revelarla hasta que otro miembro lo haga. ¡Vaya, que están generando misterio!

Reacciones de los fanáticos

Estas pistas y su aparición pública han dejado a los fanáticos con ganas de saber qué se traen entre manos.

“¿Sabes qué es también una carta de amor para los fans? Toda una gira de reunión”, comentó un seguidor en la publicación de Timberlake.

“¿Nueva canción NSYNC en los Trolls, sea cual sea la banda sonora? ¡¡¡Oh, vamos a tener una gira de reunión!!!” dijo otro internauta.

“Realmente espero que *NSYNC no me haya entusiasmado mucho, simplemente por lanzar una canción de Trolls. Necesito una gira”, escribió otra persona.

Aunado a todo esto, su presencia en las redes sociales y ahora en una cuenta de TikTok verificada con el nombre de la banda, solo aumentan las interrogantes. Esperaremos.