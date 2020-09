Un residente de Racine, Wisconsin encontró un cerebro envuelto en papel aluminio en la playa, informan medios locales.

El artista y constructor Jimmy Senda, de 47 años, camina regularmente por las playas en busca de pedazos de vidrios arrojados por el mar para usarlos en sus esculturas. Este martes, salió a dar un paseo por una de las playas locales y descubrió que las olas habían arrastrado un paquete de papel aluminio atado con una banda de goma rosada.

Video: Package Containing Suspected Brain Found on Beach in Wisconsin https://t.co/VWJQj6p9Tb

— Justine Panzarella (@FirmBrilliance) September 17, 2020