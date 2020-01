Horóscopo de Hoy, 30 de enero

El Pensamiento de Hoy

El único modo de hacer un gran trabajo es amr lo que hacer

Steve Jobes

Por La Doctora Aurora

Aries Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Cambios

Tendrás muchas oportunidades,¡atrévete al cambio! No te arrepentirás, lograrás mejorar tu relación no solo en el ámbito laboral, sino además en el sentimental.Habrá cooperación y respeto, ¡mucho respeto entre ustedes! 2020 será fenomenal. Sólo recuerda que nada es igual a lo que ocurría hace 20 años.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Imprevistos

Surgirán problemas en el trabajo porque otros te plantean un cambio de enoque sobre lo que estás haciendo. Al principio de te va a molestar, porque te cuestan los cambios, pero se acerca el año de la rata en el horóscopo chino y todos los planetas indican que nada será igual después del 2020

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Confesión

Una persona te va a confesar algo que ni sospechabas, trata de que no perturbe tu pa interior, todo lo contrario, mas vale estar informado que ser engañado. Y si la confesión es amorosa, pues disfrútala, los oídos a veces necesitan frases dulces para despertar las ilusiones dormidas.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Control

Tendrás que recortar los gastos por un lado, y obtener mas ingresos por otro. Es el único modo de avanzar en las finanzas, Austeridad con inversiones. Cuida tu dinero y trata de aumentar tus ahorros, si convertirte e una persoa avara, un poco de ahorro cada día te datá seguridad emocional. Nada como sentir que tienes respaldo financiero.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Paciencia

Soportar en silencio engaños o mentiras no va contigo. Ya no tienes paciencia para más mentiras ni excusas, ha llegado el momento de pensar en ti. Trata de alejarte de esa relación tóxica que te consume. La oportunidad de tu vida ha llegado hasta tu puerta, quizás necesites algo de organización con tus obligaciones en tu trabajo, ya que esto podría ser un inconveniente.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Situaciones

Estarás inmerso en una situación enredada donde no se ha establecido un buen sistema de comunicación. Confiarás en un allegado que repetirá lo que dices y se complica en una situación confusa. El afecto de la persona que amas te ayudará a remontar obstáculos que parecen insalvables. Si puedes aléjate de la zona de conflicto.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Mensaje

Recibirás un mensaje amoroso pleno de sugerencias y eso llena tu corazón de entusiasmo.

Este romántico gesto de tu pareja te guiará hacia la estabilidad que tanto anhelas. Necesitas mas formalidad y constancia en la relación pues para ti no es cosa de juegos o un pasatiempo.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Sabelotodo

Las personas que dicen saber de todo, arreglan un auto, revisan la plomería y opinan de política terminan conviertiéndose en un estorbo, porque saben tanto que terminan sabiendo a caca. Mejor se prudente cuando ofrezcas tus conocimientos, pues si no eres especialistas puedes hacer el ridículo.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Voluntariado

Trata de incorporarte a alguna jornada de trabajo voluntario, pues es una fuerza que ayuda a la humanidad y podría ser m{as efectiva simas personas se incorporan al cuidado de ancianos, de chicos especiales o al ejercicio de suprofesión de manera gratita unas horas a la semana. Piénsalo y decide.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Humildad

No te averguences de lo que haces, tan importante es un actor de cine como el humilde obrero que mueve los escenarios, el trabajo es b{asicamente la labor de un equipo. Lo que mueve al mundo no son los potentes brazos de los héroes, sino la suma de los pequeños empujones de cada trabajador honrado.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Vínculos

Amas lo que haces y además te agrada ver el fruto de tu trabajo, NO eres de las personas que sólo se limita a cumplir con su deber, esperas dar algo m{as en tu jornada laboral, por eso sueles andar conento. El trabajo es un bendición si haces lo que te gusta, y una maldición si tienes un oficio que detestas. Tú decides qué quieres hacer con ti vida, si odias tu trabajo busca dejarlo.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Recreación

Mantener relaciones sociales con un buen grupo de personas te ayudará a desarrollar negocios y a enriquecer tu entorno laborar. No te dedique sólo a trabajar recuerda que la gente que trabaja mucho no tiene tiempo para ganar dinero. Busca lugares de encuentro social como un club, la Iglesia o una academia de arte.

La humanidad trabaja por horror al trabajo, por un afán tenaz y esperanzado de librarse de él. (Wenceslao Fernández Flórez)

Los hombres deben aprender que no existe degradación en el trabajo manual más duro o más servil y humilde, cuando es honrado. (John Ruskin)

Más fácil es de la obra juzgar, que en ella trabajar. (refrán español)

Más se estima lo que con más trabajo se gana. (Aristóteles)

Más vale el que trabaja y le sobra de todo que el que anda gloriándose y carece de pan. (Eclesiástico)

Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separaba del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad concreta. (Simone De Beauvoir)

Nada cuesta más trabajo que vivir sin trabajar. (Don Ramón)

Ningún día es demasiado largo para el que trabaja. (Séneca)

No enseñes a nadie lo que has aprendido porque sin trabajo te quedarás. (Anónimo)

No hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar (Don Ramón, de la serie El Chavo del Ocho)

No se duerme para dormir, sino para trabajar. (Georg Ch. Lichtenberg)

Oficio que no da de comer a su dueño, no vale dos habas. (Miguel de Cervantes)

Para trabajar basta estar convencido de una cosa: de que trabajar es menos aburrido que divertirse. (Charles Baudelaire)

Proteger el trabajo es enjugar lágrimas, consolar dolores, arrancar víctimas al vicio, al crimen y a la muerte. (Concepción Arenal)

Quien no quita gotera, hace casa entera. (Anónimo)

Quien no trabaja no descansa. (Thomas Carlyle)

Quien trabaja lo hace con la esperanza de ganar con ello un día la liberación de su vida, de poder en su hora dejar de trabajar y… comenzar de verdad a vivir. (José Ortega Y Gasset)

Recesión es cuando tu vecino se queda sin empleo; depresión es cuando lo pierdes tú. (Ronald Reagan)

Se exige demasiada capacidad para los empleos modestos, y demasiado poca para los importantes. (Madame De Genlis)

Si a la gente le gustara de veras trabajar, aún estaríamos labrando la tierra con arados de madera y cargándonos los bultos a la espalda para llevarlos de un lado para otro. (William Feather)

Si amas lo que haces, nunca será un trabajo. (Confucio)

Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. (Alberto Olmedo, Actor Argentino) (Anónimo)

Si eres trabajador, no te morirás de hambre; el hambre puede llegar a la puerta del hombre laborioso pero no se atreve a entrar. (Benjamin Franklin)

Si respetas la importancia de tu trabajo, éste te devolverá, probablemente, el favor. (Joseph Turner)

Si todo el año fuera fiesta, el deporte sería tan tedioso como el trabajo. (William Shakespeare)

Si trabajas para vivir… ¿por qué te matas a trabajar? (Anónimo)

Sin trabajo no hay descanso. Aquellos que sólo quieren descansar ¡cuánto trabajan para conseguirlo!. (Constancio Vigil)

Siquiera me levanto a trabajar y no a conseguir trabajo (Anónimo)

Toda civilización no es más que una lucha desesperada por no tener que trabajar. (Julio Camba)

Todas las profesiones son envidiables; lo único pesado es ejercerlas. (Noel Clarasó)

Todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo ni formación de proyectos ni conocimiento ni sabiduría en el Seol, el lugar adonde vas. (Salomón en Eclesiastés 9:10. (Fuente: Traducción del Nuevo Mundo)

Trabaja como si tuvieras que vivir siempre, y come como si tuvieras que morirte mañana. (Proverbio Árabe)

Trabaja en algo para que el diablo te encuentre siempre ocupado. (San Jerónimo)

Trabaja para mantener viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celeste, la conciencia. (George Washington)

Trabaja para vivir, pero no vivas sólo para trabajar. (Anónimo)

Trabajadores del mundo, descansad. (Bob Black)

Trabajar como esclavos para acabar muriendo olvidados. (Anónimo)

Trabajar es un deber indispensable al hombre social. Rico o pobre, fuerte o débil, un ciudadano ocioso es un bribón. (Jean-Jacques Rousseau)

Trabajar está bien… siempre y cuando lo hagan otros. (Anónimo)

Trabajar, trabaja nada más qué el que no sirve para otra cosa. (Anónimo)

Un día mi abuelo me dijo que hay dos tipos de personas: la que trabajan, y las que buscan el mérito. Me dijo que tratara de estar en el primer grupo: hay menos competencia ahí. (Indira Gandhi)

Un hombre es digno para todo empleo la víspera del día en que es nombrado. (Maurice De Talleyrand-Périgord)

Un hombre no es pobre por el hecho de no tener nada, sino cuando no trabaja. (Montesquieu)

Una recesión es cuando tu vecino pierde su empleo. Una depresión es cuando tú pierdes el tuyo. Y recuperación es cuando Jimmy Carter pierde el suyo. (Ronald Reagan, Campaña electoral de 1980 contra el entonces presidente Carter)

Efemérides

Tal día como hoy

El 30 de enero de 1500

El Amazonas es el principal río de Sudamérica y el más caudaloso del mundo, al contener más agua que el Nilo, el Yangtsé y el Misisipi juntos. Su cuenca hidrográfica riega una vasta región y soporta miles de especies de seres vivos, algunos de los cuales aún no han sido clasificados.

Es un río de agua dulce localizado en América del Sur que fluye desde los Andes en Perú, en donde el hielo provee agua a una altura de 5,998 metros, hasta Brasil, en donde desemboca en el océano Atlántico. Se encuentra a aproximadamente 192 kilómetros al este del océano Pacífico. Su cuenca hidrográfica es más grande que la de cualquier otro río con sus 7.05 millones de km2, es decir, casi el 40 por ciento de Sudamérica, y drena partes de Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Perú y Surinam.