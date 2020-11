La frase de hoy

La naturaleza nunca hace nada superfluo, nada inútil, y sabe sacar múltiples efectos de una sola causa.

Copérnico

Por la Doctora Aurora

Hoy tendremos eclipse de luna

Por supuesto, la disponibilidad energética de cada uno y la carta natal juegan un papel fundamental para mirar en conjunto al tránsito de los astros.

Este eclipse lunar del 30 de noviembre es el último del 2020, en donde hubo cuatro eclipses lunares y dos solares. Esta vez, el eclipse encontrará a la luna bajo el signo zodiacal de Géminis.

Esto indica, según la astrología, que hay que trabajar ciertas cuestiones como el conocimiento, la comunicación.

Las energías manifiestan que será el momento indicado para soltar aquello que no funcione en cuanto a los vínculos amorosos, financieros, laborales e institucionales y comenzar a trabajar por nuevas maneras de comunicarnos, tejer puentes y establecer nuevos acuerdos y negociaciones.

A su vez, es un buen momento para las transacciones locales y no tanto para las globales.

El eclipse durará 4 minutos y 20 segundos y su efecto en las relaciones y trayectorias humanas dura aproximadamente 4 meses.

El miedo a los eclipses por su gran poder sobre la vida de los seres humanos es en parte cierto, ya que moviliza mucha energía. Esa energía no escapa al mundo político.

No se trata de temer

Los eclipses suelen traer cambios fuertes, pero son procesos y no se trata de nada abrupto.

Para la NASA es un eclipse pero no será tan fuerte sino que se llama eclipse “en penumbra“ y contará con algo de luz entre los astros. El más fuerte es el que viene el 14 de diciembre, que será un eclipse solar, el último del año.

Cómo interpretar el eclipse

Para “leer“ el eclipse es necesario pensar los ciclos iniciados 6 meses atrás: negociaciones, comunicaciones, relaciones y a cada uno de los signos ascendentes le tocará de determinada manera en su carta.

Para los geminianos o con posiciones importantes de su carta géminis o sagitario los cambios serán realmente importantes.

El día 30 será una noche de tensión, podría provocar insomnio o intranquilidad. A nivel personal, el eclipse suele hablar de rupturas emocionales, ya que trae temas relacionados con lo doméstico, el hogar y la pareja.

Sin embargo, el alivio de la resolución también será algo esperado después de sostener un vínculo que ya no era positivo para ninguna de las partes.

Se estará viendo en zonas de América, Australia y algunos lugares de Asia. En la antigüedad se decía que donde se veía se iba a sentir más.

Hay que tener en cuenta las naciones que tienen el signo de géminis como Bélgica, parte de Italia, Armenia y Londres.

Ahí es claro que influye en el Brexit, que es una separación, un final que se lleva a cabo justamente a fin de año.

Horóscopo de Hoy

Aries | Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Positivo

El consejo es enfocarse en las virtudes positivas, la justicia, la fortalez,a el temple y el amor, y disfrutar este día especial.Tendrás que hacer un esfuerzo más en tu hogar para lograr la armonía. No solo de pan vive el hombre. Deja en manos de personas sabias la solución de problemas pendientes, disfruta de la luna eclipsada.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Oportunidades

Tendrás que abrir puertas porque se te están presentando nuevas oportunidades. Sólo tienes que estar atento porque la estructura base ya la has construido. Todo se puede arreglar. Mantienes problemas que aun no has podido resolver, y la incertidumbre no va contigo.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Eclipse

Los geminianos son los más afectados por el eclipce, andas os.medio lunático pero no te preocupes, la influencia lunar te va a durar sòlo unos cuatro meses, Mejor avìsale a tus amigosncer | Fecha: Del 21de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Abogados

Intenta olvidar lo que no puedes arreglar, como la situación política, deja eso a los jueces y a las cortes y enfócate en tu pequeño entorno donde también te aguardan cosas pendientes. Momento propicio para exponer tus propuestas, pues serán bien acogidas.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto |

Astro: Sol | Elemento: Claves

Obstáculos

Posiblemente te enfrentes a situaciones adversas que amenazan con obstruir tus metas. ¡No te angusties! Escucha a tu intuición a la hora de tomar decisiones y comprobarás que no te equivocas en el momento de hacerlo. La naturaleza te ha dotado de un excelente sexto sentido pero debes utilizarlo más.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 d e septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Fluidez

Sigue buscando el paraíso que anhelas, pero sabes que tendrás que hacer concesiones. No siempre es fácil lograr la paz y la armonía pero lo están intentando, ganarás más dinero en el 2021 y te sentirás mejor.

Cáncer

Pendiente, pues a partir del 23 se inicia otra etapa astral muy positiva.Lo peor de estos tiempos ha sido la soledad, por tu carácter gregario, te gusta estar rodeado de gente, ir a reuniones, asambleas o fiestas, así que el confinamiento se te ha hecho largo y tedioso. Recuerda la prevención está en tus manos.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Seguridad

Te gusta dirigir y mandar y estás muy capacitado para desarrollar y dirigir empresas de gran envergadura. El mundo necesita en este momento que asumas tu condición de líder. tendrás que cuidarte, sin embargo, de tu propensión a deprimirte. Como el trabajo te entusiasma, te encuentras siempre ocupados. Sueles echarte sobre los hombros más tareas de las que pueden realizar.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Música

Vives intensamente el presente, y cualquier acontecimiento que se presenta se transforma en el acto en un motivo capaz de hacerte luchar hasta resolverlo. Cómo has luchado este año, n todos los terrenos, todavía no has triunfado, pero sigues adelante. Inspiras confianza en las personas que te rodean. Llegarás al éxito sin tener que desarrollar un gran esfuerzo, sin que importe el objetivo o la materia que estés desarrollando.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Sorpresa

Cambios que te tomarán por sorpresa. Elige algo que puedas compartir con tus seres queridos, para eso es necesario que escuches las razones de quienes están cerca de ti. A quienes buscan empleo se les presentará una excelente oportunidad. Mantén la mente abierta y te sorprenderás de todas las buenas oportunidades que están tocando a tu puerta.

Capricornio|22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Genio

Es momento de que hagas planes para unas vacaciones, tienes la gran excusa para no hacer grandes fiestas navideñas, estamos en tiempos de pandemia, así que relájate y gasta poco, pero disfruta de los placeres que te ofrece la vida. Pide tres cosas que quieras con todas las fuerzas de tu corazón, te sorprenderá la respuesta. pues nunca te has detenido a pensar en los verdaderos deseos de tu corazón, date una oportunidad para complacerte. Vienen días en los que disfrutas de facilidades para sus intereses económicos.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Espacios

Defenderás tus espacios, tanto los internos como los exteriores. Una persona te invade emocionalmente y otra pretende robarte tus pertenencias, tendrás que esforzarte en defender tus derechos, los abusadores no tienen que salirse con la suya. Tal vez te conviene pensar en mudarte, hay que renovar amistades.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter |Elemento: Agua

Tranquilidad

Los estudios reflejan que la música favorece la capacidad de los niños para la atención y la concentración, potenciando así su rendimiento en el colegio. La música estimula la memoria, el análisis, la síntesis y el razonamiento, y por lo tanto, el aprendizaje. En este momento sientes que necesitas paz y no la encuentras, las circunstancias te están agobiando,

Tal día como hoy

El 30 de noviembre de 1803

La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, también conocida como Expedición Balmis en referencia al médico español Francisco Javier Balmis, fue una expedición de carácter filantrópico que dio la vuelta al mundo y duró desde 1803 hasta 1806. Su objetivo era en principio que la vacuna de la viruela alcanzase todos los rincones del Imperio español, ya que la alta mortandad del virus estaba ocasionando la muerte de miles de niños.

El rey Carlos IV apoyó y sufragó con fondos públicos al médico de la corte, el doctor Balmis, en su idea de una vacunación masiva de niños a lo largo del imperio, ya que su propia hija, la infanta María Teresa, había fallecido a causa de la enfermedad.

Se considera la primera expedición sanitaria internacional de la historia.1​2​ Se puede entender globalmente como «una caravana infantil con rumbo al Nuevo Mundo para transportar la vacuna y prevenir las epidemias de viruelas. Dando como resultado uno de los viajes más extraños que tiene como protagonista a la medicina y a la ciencia en el siglo XIX».