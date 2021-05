Dos de las compañías automotores más grandes de Asia seguirán apostando por el mercado de Estados Unidos. Kia y Hyundai anunciaron que invertiran 7.400 millones de dólares en Estados Unidos hasta 2025, con un plan centrado, en buena medida, en la producción de vehículos eléctricos.

Según la agencia EFE la compañía indicó que Hyundai y Kia ampliarán su capacidad de manufactura para satisfacer la demanda en el mercado estadounidense y esperan ofrecer toda una gama de vehículos eléctricos fabricados en EE.UU. a partir del próximo año.

It’s your journey. So we questioned everything to make sure the all-new TUCSON has an answer for wherever the road takes you. #HyundaiTucson #QuestionEverything pic.twitter.com/d08wPKDZNc

— Hyundai USA (@Hyundai) May 13, 2021