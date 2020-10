Una mujer estadounidense colocó un sándwich envuelto en papel de aluminio en el microondas, quemó el electrodoméstico y ahora se propone exigir una indemnización. Se trata de Yolanda Jeffries,quien contó lo sucedido a través de Facebook, según reportó rt

“Chick-fil-A [la tienda proveedora del emparedado], ¡necesito respuestas! ¿Por qué no pusieron una señal de advertencia clara y visible en el envoltorio de su sándwich para informar a los clientes de este peligro potencial?”, reza la publicación que acompaña a las imágenes.

Dumber than a box of rocks. pic.twitter.com/zo0qrZom23 — DeAndrea A. 🦋 (@ULoveDeAndrea) October 15, 2020

La mujer dijo: “Miren lo que le sucedió a mi microondas… ¡Definitivamente, tendrán noticias mías”, añadió Jeffries al manifestar su reclamo contra esa cadena de restaurantes especializada en pollo. Además, pidió a todo el mundo tener cuidado con ese asunto para evitar que les suceda lo mismo que a ella.

Jeffries publicó un mensaje este viernes para advertir los peligros de un envoltorio inadecuado con un “etiquetado defectuoso”. Y de seguidas admitió que “la buena noticia es que la empresa definitivamente resolverá ese problema de seguridad”. La publicación fue compartida más de 3.700 veces.

No obstante, algunos internautas creen que la mujer no tiene razón y es la culpable del incidente. “Si una comida viene en algún empaque de aluminio, no debería entrar en el microondas… Ningún tipo de material metálico debería entrar allí”, aseguró un usuario, mientras que otros respondieron con un meme para expresar su sorpresa.

