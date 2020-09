El futuro de Lionel Messi pasa por horas turbulentas, parece que su salida del Barcelona es inminente, pero lo que no se sabe es cómo será. En cuanto a clubes, todo parece indicar que llegaría al Mahcester City de Inglaterra.

Para dirimir todo este asunto, aparece la figura de un nombre clave: Jorge Messi, padre y funge también como representante del jugador, quien estaría emprendiendo un vuelo directo desde Buenos Aires hasta Barcelona para reunirse con la directiva culé y decidir la salida.

Esta información fue suministrada por el portal Mundo Deportivo, quien informó que el presidente del conjunto culé Josep Maria Bartomeu se reunirá con el progenitor de “Leo”.

La misma se daría el miércoles 2 de septiembre por lo que sería un día clave en la resolución de un conflicto que puede llegar a los tribunales.

Messi quiere salir libre, pues existe una cláusula en su contrato que así lo establecía, pero el Barcelona espera poder sacar algo de la partida del astro argentino.

¿Por qué decimos que su salida parece inminente? No solo es por el afamado “burofax” de la semana pasada donde anunciaba que no seguiría en la institución, sino que el argentino no asistió al día de pruebas PCR del club ni al inicio de los entrenamientos.

