El Inter de Miami, es un conjunto que ha tenido un comienzo cuesta arriba desde que se convirtió en franquicia en la MLS.

El conjunto que está bajo la batuta del astro inglés David Beckham, ha tenido que enfrentar duras críticas por su nombre, y su similitud con el archiconocido Inter de Milán de la Serie A.

En el 2014, el conjunto italiano reclamó la patente del nombre Inter, pero MLS en nombre de Inter Miami se opuso a la Junta de Apelación y Juicio de Marcas.

Hasta el momento ambas partes siguen en disputa para llegar a un acuerdo y así no perjudicarse mutuamente.

“La disputa se centra en si el Inter de Milán puede reclamar la propiedad exclusiva de la marca registrada y el derecho a usar el término comúnmente utilizado“ Inter ”por sí solo en la actividad comercial. El litigio no se refiere al nombre comercial o marcas comerciales del Inter Miami CF. El club no está en peligro de cambiar su nombre o marcas aprobadas como marca registrada “”, expresó un comunicado del club estadounidense.

David Beckham’s Inter Miami snap up Sunderland striker Mitchell Curry as Phil Neville adds ace to squad on free transfer https://t.co/f4GzdiA7Jk

— The Sun – Sunderland (@SunSunderland) March 9, 2021