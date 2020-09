Alejandro Pérez-Cortés nació en Colima, México. Sus poemas y sus cuentos han sido publicados en periódicos de su estado natal desde el año 1996. Su obra fue incluida en la antología Jaula de versos / Cage of Verses editada por el taller literario “Tablero / Chessboard”, coordinado por el poeta Efrén Rodríguez. Los primeros poemas en inglés de Alejandro Pérez-Cortés están incluidos en la antología Soundings from the Salish Sea, A Pacific Northwest Poetry Anthology (Edmonds, Washington). Actualmente es profesor de español en North Creek High School y en Bothell High School, en el estado de Washington.

“Todavía recuerdo el día en que Octavio Paz recibió el Premio Nobel de Literatura en 1990. Yo estaba en la escuela secundaria y nuestro profesor de literatura nos hizo leer el hermoso poema “Piedra de sol” para celebrarlo, hace tres décadas. Seis años después se publicó mi primer poema en un periódico local de Colima, México; nunca imaginé que ganaría un premio cuyo nombre llevaría el apellido de Octavio Paz”, comentó Alejandro Pérez-Cortés, tras recibir el galardón. “Me siento honrado de ser el primer inmigrante mexicano (e hijo de Colima) en ser reconocido de esta manera. Mi manuscrito: Ima y Coli son el árbol que nunca fue semilla / Ima and Coli: The Tree that Was Never a Seed es mi propia génesis y cronología de Colima. Quiero expresar mi gratitud al poeta José Kozer, al National Poetry Series y a la Feria del Libro de Miami por el orgullo con el que difunden las voces de los poetas de habla hispana de los Estados Unidos”, agregó el ganador.