Los jugadores de casinos sin duda son los más supersticiosos que se puede encontrar.

La suerte es el alma en los juegos de azar. La suerte es un concepto misterioso e intangible, que suele ser potenciado de cualquier manera con la finalidad de conseguir un gran premio.

Es muy común que los jugadores de casino tengan cada uno, sus propias supersticiones, con el fin de atraer a la suerte. Pero, para comprender la superstición de cada jugador, hay que conocer su pasado. Es probable que un jugador que obtuvo una gran victoria alguna vez, quiera luego volver a repetir lo que hizo en esa oportunidad, con la esperanza de volver a tener algo de fortuna de los “dioses del casino”.

La gran mayoría de las personas creen que no son supersticiosas, pero realmente todo los somos, incluso muchas veces sin darnos cuenta y estamos dispuestos a hacer cosas extrañas o fuera de lo normal para tratar de cambiar la suerte. Un ejemplo de ello, es el, aunque la connotación negativa otorgada a esta fecha solo se trata de un cuento y no tiene base científica, mucha gente modifica su rutina diaria sólo por la superstición. De hecho, en algunos países de Europa y de Latinoamérica, las parejas evitan esa fecha para casarse, basados en el lema: “No te embarques ni te cases ni de tú casa te apartes”.

Prohibido cruzar las piernasLos jugadores supersticiosos creen que cruzar las piernas mientras juega en las mesas de cartas como el póker o blackjack trae mala suerte. Mientras que lo contrario se piensa de cruzar los dedos, lo que al parecer sí atrae buena suerte.La ropa de la suerteAlgunas personas que obtienen una gran recompensa, utilizan como amuleto la misma ropa que llevaba puesta ese día. Estos supersticiosos consideran que su golpe de suerte fue gracias a su elección de ropa. Parece raro pensar que un sujetador hiciera caer la bola de la ruleta en el número seleccionado, pero esta superstición es de las más comunes, no solo en los casinos, sino también es usado por losAlgo no muy agradable de esta superstición, es que los jugadores generalmente vuelven a usar las mismas prendas pero sin lavarlas, porque se puede espantar la buena suerte.El conejo de la suerteLa pata de conejo es uno de los amuletos más conocidos, este se ve en infinidad de objetos y llaveros. Aunque su origen es incierto, se cree que proviene de África ya que en algunas tribus, el conejo era símbolo de fertilidad y fortuna. En la edad media la fama de este amuleto comenzó a crecer considerablemente, muchos reyes y nobles solían regalarse pata de conejos entre ellos, o lo tenían como protección ante el mal de ojo u otros entes malignos.El simbolismo de la suerte alrededor del conejo es tan popular, que en el Reino Unido se cree que decir la palabra “conejo” al despertar el primer día de cada mes, se tendrá suerte por todo el mes.Repetir es cuestión de suerteEn los casinos, muchos jugadores solo jugarán si el asiento en la mesa que ganaron por última vez se encuentra libre. Otra superstición relacionada con la repetición está relacionada con el crupier. Si un jugador logra buenas ganancias con el crupier que le reparte las cartas o hace girar la rueda, este va a querer volver a jugar con ese crupier en su próxima visitaNúmero SupersticiososEl número 7 es conocido en todo el mundo como el número de la suerte, que trae prosperidad y alegría, por lo que no podía faltar que fuera el favorito de los jugadores de apuestas, por eso no resulta extraño ver ese número n la gran mayoría de máquinas tragaperras de los casinos. Y, de hecho, estadísticamente, en la ruleta el número al que más se apuesta tiene es el 7 rojo.Sin embargo otra superstición numérica muy usada, es apostar por el número favorito, que por hechos ocurridos en el pasado, ese número fue símbolo de buena suerte para ese apostador.