La estrella de TikTok, Noah Beck, ha sido criticada en Twitter después de que los tweets comenzaran a ganar terreno y mostraran que le “gustaban” las publicaciones homofóbicas y antiinmigrantes.

Por redacción MiamiDiario

Noah Beck es un influencer de TikTok con más de 12 millones de seguidores, un creador muy popular en la plataforma, reportó la página web de Dexerto.

También es miembro de Sway House, a quien, junto con Bryce Hall y otros miembros, se les cortó la electricidad a principios de agosto debido a fiestas que infringían las reglas.

Noah también fue criticado recientemente cuando él y varios miembros de Sway House publicaron un TikTok con la melodía de ‘Eisha No!’ De Eyo Aisha donde caminaban de una manera que muchos consideraban burla de los hombres homosexuales.

Esto llevó a la gente a profundizar un poco más en el pasado del influencer, y más específicamente en su cuenta de Twitter. Al buscar sus tweets con ‘me gusta’, la gente tropezó con una retórica que muchos consideraron ofensiva.

Un tweet que le gustó a Noah decía “Lo voy a decir. La comunidad LGBTQ es muy molesta “. Otro dijo: “hermano, la comunidad LGBT está fuera de control en esta generación”.

Entre las publicaciones que le habían gustado había varios tuits que criticaban la presencia de migrantes en Estados Unidos.

Una de esas publicaciones había comentado sobre una foto de un campamento de migrantes en McAllen Texas, diciendo que “¡estas personas no estarían en esta situación si ingresaran a los Estados Unidos de manera legal! Esa es mi opinión, no me gusta que se joda”.

