El sábado por la noche se esperaba un concierto del cantante Marc Anthony a través de un sistema de streaming y que tenía como invitado especial a Daddy Yankee, sin embargo, el sistema colapsó y no se pudo llevar a cabo.

Marc Anthony lamentó esta madrugada las fallas técnicas que provocaron anoche que no pudieran acceder su concierto virtual “Una Noche”.

Unas cinco horas más tarde del momento pautado para iniciar la velada, el puertorriqueño acudió a sus redes sociales y agradeció a sus fanáticos que se registraron en línea para ver su concierto, que estaba pautado para comenzar a las 8:00 p.m., y que no pudieron verlo dado al colapso de la página.

Sin embargo, a esa hora ya las críticas hacia el evento llovían en las redes sociales.

Esposo (full salsero): WTF, Marc Anthony en streaming, compremos las entradas 😁

Yo (que me gusta Marc pero no a ese nivel): no son para nada económicas. Mejor no.

Esposo: 😔pero es Marc Anthony.

Yo: bueno, ok 🙄

Día del concierto, 3 horas después esperando: #MarcAnthonyUnaNoche pic.twitter.com/Pn6BZLO1ZL

— Gabriela Alejandra (@GabyArrietta) April 18, 2021