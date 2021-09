A sus 70 años, el actor Michael Keaton se pondrá nuevamente el traje de Batman para “The Flash” (2022),

Ya han pasado tres décadas desde que el actor se colocó el mítico traje para la afamada película de Tim Burton.

El versátil actor ha sabido representar excelentes papeles como “Betelgeuse”, “Jack Frost”, el fundador de McDonalds o el “hombre pájaro” de Alejandro G. Iñárritu, reportó LaPatilla.

No obstante, el que mejor le queda es el del héroe de Ciudad Gótica, por lo que muchos lo consideran el mejor Batman de todos los tiempos.

Michael John Douglas nació el 5 de septiembre de 1951, conocido profesionalmente como Michael Keaton.

Es un actor estadounidense, mejor conocido por interpretar al superhéroe de DC Comics Bruce Wayne / Batman en las películas Batman (1989), Batman Returns (1992) y la próxima The Flash (2022), así como Jack Butler en Mr. Mom (1983), Beetlejuice en Beetlejuice (1988) y Adrian Toomes / Vulture en Spider-Man: Homecoming (2017) y Morbius (2022).

Desde entonces, ha aparecido en una variedad de películas que van desde dramas y comedias románticas hasta películas de suspenso y acción, como Night Shift (1982), Clean and Sober (1989), Much Ado About Nothing (1993), The Paper (1994). ), Multiplicidad (1996), Jackie Brown (1997), Herbie: Fully Loaded (2005), The Other Guys (2010), Spotlight (2015), The Founder (2016), Dumbo (2019) y The Trial of the Chicago 7 (2020).

También ha proporcionado voces para personajes de películas animadas como Porco Rosso (1992),Cars (2006), Toy Story 3 (2010) y Minions (2015). En 2021 protagonizará lapelícula de Netflix Worth y la serie limitada Dopesick on Hulu .