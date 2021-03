Para la modelo Mikala Holmgren, no hay límites que se interponga, a pesar de tener síndrome de Down.

Holmgrem, se convirtió en la primera mujer con esta deficiencia intelectual en participar en el Miss USA, eso fue en el año 2017 donde representó al estado de Minnesota.

Ahora la modelo quiere ir más allá y quiere aparecer en la portada de una de las revistas más importantes del mundo deportivo como lo es Sports Illustrated Swimsuit.

Holmgren de 26 años de edad, envío un video a la revista donde mostró sus dotes como modelo y espera que le respondan próximamente.

“Solo espero y veo”, comentó Holmgren a la revista People, “y cruzo los dedos”, sentenció.

26-Year-Old Hopes to Be First Woman With Down Syndrome in Sports Illustrated Swimsuit Issue #PEOPLEtheTVShow pic.twitter.com/U3hhH5sOqk

— People (@people) March 20, 2021