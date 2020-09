Abrir un bolso nuevo, meter la mano y que te pique un escorpión.

Por redacción MiamiDiario

Podría ser una pesadilla pero la historia es real y le ha ocurrido a una joven de 25 años en Valencia, España tras recibir un pedido que había hecho por internet, reportó 20 Minutos.

Todo ha quedado en un susto y, por supuesto, una denuncia.

Judiht fue atacada por un escorpión al meter la mano en su bolso poco después de recibirlo de la tienda china de internet Mojoyce, a través de la plataforma Aliexprés.

“Sentí un dolor muy intenso en el pulgar de la mano izquierda”, cuenta.

Tras sufrir la picadura, su hermano y ella metieron en escorpión en un frasco, lo dejaron en casa y se dirigieron al Hospital de la Ribera (Alzira) donde consultaron con expertos del Bioparc de Valencia para determinar de qué especie se trataba y aplicar así un tratamiento adecuado en su mano izquierda hinchada. Los biólogos, con el vídeo y las fotos que había tomado el hermano de la joven con el móvil, identificaron el animal como un ejemplar de ‘scorpion mesobuthus’, o escorpión chino o dorado de Manchuria en su nomenclatura no científica, uno de los alacranes más comunes en China, así como en Corea y Japón.

🦂 Judiht, vecina de Algemesí, compró un bolso por internet a una compañía china. Cuando lo recibió, metió la mano dentro y recibió un picotazo de un escorpión. Video: Perales Iborra y @arturoiranzo pic.twitter.com/sWenoFJNU3 — Levante-EMV (@levante_emv) September 23, 2020

El veneno que instila su aguijón es neurotóxico, por lo que produce alteraciones neurológicas y, en ocasiones, la muerte. Por fortuna para Judiht, el alacrán que encontró en su bolso parece ser de la familia eupeus, el menos venenoso del género mesobuthus y de menor tamaño que los más letales -mide entre 4 y 5 centímetros-. De hecho, es conocido como escorpión asiático menor o moteado. Gracias a ese hecho, y a que Judiht no sufrió un shock anafiláctico al recibir el veneno, todo ha quedado en un susto. “El médico me dijo que tuve mucha suerte porque si hubiese sido alérgica no habría tenido tiempo ni de llegar al hospital”, cuenta la joven. Antes de poner la denuncia, Judiht intentó ponerse en contacto con la tienda online pero le colgaron el teléfono y la única respuesta que consiguió que le dieran fue a través de la web y en ella culpaban al proveedor.

