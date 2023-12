“Obliterated”, una parodia a las series de acción inspirada en Las Vegas

Fiesta, alcohol y mucha lujuria. Las Vegas es considerada de las ciudades más pecaminosas de Estados Unidos por ofrecer entretenimiento y aventuras las 24 horas. Es un destino que garantiza la diversión y las extravagancias por donde se mira, de ahí que muchos viajeros la elijan entre sus destinos favoritos.

“Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas” es la frase que resume la experiencia alocada en “la ciudad del pecado” donde muchos les dan rienda suelta a sus vicios y fantasías que recordarán por el resto de sus vidas.

Su famoso boulevard repleto de casinos y bares abiertos a toda hora también ha inspirado las producciones de Hollywood. Series y películas le han dado protagonismo tanto en las tramas de acción como de la comedia. Uno de los ejemplos más recientes es la producción “Obliterated” que aterrizó este 2023 en la plataforma de streaming Netflix.

El tráiler de la primera temporada es un abreboca de toda la diversión que se disfruta durante los ocho capítulos. Si bien hay comedia, el público también vive momentos de tensión y adrenalina con escenas de persecución y violencia.

Todo comienza con una misión especial a cargo de una fuerza de élite: detener un ataque terrorista en la ciudad de Las Vegas. La “astucia” del equipo que debe hallar una bomba se pone a prueba desde que aparece el famoso cartel de bienvenida: “Welcome to the fabulous Las Vegas Nevada”.

Sin embargo, esta producción de Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald, los mismos de la famosa saga Cobra Kai, depara una sorpresa (y aquí viene un aviso de spoiler): el explosivo es encontrado y desactivado. Es allí donde comienzan los verdaderos problemas para el grupo.

¿Quién es quién en “Obliterated”?

“Obliterated” es la nueva apuesta de Netflix para sacar risas al público. Apenas estrenó en la plataforma y las reacciones han sido diversas. Si bien la crítica la ha considerado de “las peores series de este 2023”, otros comentan sus efectos especiales, la trama bien contada y un elenco que se ha robado toda la atención y los elogios.

Nick Zano como Chad McKnight

Aguerrido y todo un fanático de la acción, es líder del grupo de élite. El famoso actor criado en West Palm Beach en Florida debutó en la famosa película de Steven Spielberg “Catch me if you can”, aunque muchos lo reconocen por sus personajes en “Legends of Tomorrow” y “Minority Report”.

Shelley Hennig como Ava Winters

De los concursos de belleza a Hollywood. La actriz da vida a una agente de la CIA implacable y enfocada. Detrás de su personalidad fría y distante se esconde una mujer que llora la muerte de su prometido, también un agente de la inteligencia secreta. La famosa se ha visto en producciones como “Teen Wolf, la película”; “Ouija” y “Days of our Lives”.

Terrence Terrel es Trunk

Su rostro se volvió conocido gracias a “Motaur”, el personaje de los recordados comerciales de seguros de motocicletas. Se destacó en series como “Criminal Minds”, “Modern Family” y “Giants”. En la nueva serie de Netflix es Trunk, un irreverente agente que se ha librado varias veces de la muerte. Es amante de la acción y lo demuestra en muchas de las escenas de acrobacias grabadas por él mismo.

Alyson Gorske como Lana

Con ella siempre hay que dudar. En la trama se gana la confianza de Ava ofreciéndole información secreta. Más adelante se revela su verdadera identidad. A sus 27 años de edad, la actriz estadounidense se ha lucido en la gran pantalla con películas como “Devil’s Triangle”, “Terapia sin filtro” y “Battle Star Wars”.

Christopher Thomas Howell es Hagerty

Tiene en sus manos la difícil misión de desactivar la peligrosa bomba y detener la tragedia en Las Vegas. El famoso actor es parte del equipo de élite donde suma más que sus habilidades, también la irreverencia. Thomas Howell ha demostrado su versatilidad en diversas producciones como el clásico “E.T. El extraterrestre” y la serie “Mentes criminales”.