Cada vez son más las pareja que sufren problemas para crear una familia.

Por redacción MiamiDiario

Conseguirlo de manera natural es imposible para muchas parejas, que han de optar por diferentes métodos para poder convertirse en padres, como los tratamientos de fertilidad, reportó Infobae.

La adopción se ha convertido en una de las alternativas por la que más parejas se han decantado en los últimos años, a pesar de que es un proceso largo y, en ocasiones, frustrante.

Sin embargo, la recompensa es más que gratificante. Maxine y Jacob Young, una pareja de Pennsylvania (Estados Unidos), siempre tuvo claro que quería adoptar para formar una familia. La pareja comenzó siendo padres de acogida, y siempre tuvieron claro que querían ayudar a cuantos más niños, mejor. La suerte quiso que recibiesen una llamada para ver si podían acoger a tres hermanos, todos ellos menores de cuatro años.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida de Maxine (@maxinelee_y) el 14 Sep, 2019 a las 9:28 PDT

“Dije que sí sin siquiera consultarlo con Jacob”, contó Maxine al canal ABC News, “Era demasiado, pasar de no tener niños a tener tres parece mucho, pero estos niños habían pasado y habían perdido tantas cosas que no quería que les separaran”.

La cosa fue tan bien con los tres hermanos, que poco después recibieron otra llamada preguntando si les importaría hacerse cargo de la hermana pequeña de los niños, todavía un bebé. La pareja aceptó de inmediato, y así comenzó su vida como familia numerosa.

Lo que no se esperaban era que Maxine se quedara embarazada tras más de dos años intentando ser padres. A finales de 2018 nació su primer hijo biológico, haciendo un total de 5 niños en la casa de los Young. Sin embargo, las sorpresas no pararon ahí, porque tras un diagnóstico en el que prácticamente se decía que no serían capaces de tener más hijos de manera natural, Maxine volvió a quedarse embarazada. Eso sí, la sorpresa no llegó con el embarazo, sino con que iban a ser padres de cuatrillizos. Y no solo eso, porque durante el embarazo llegó otro gran momento para la familia: pasaron de ser los padres de acogida de los cuatro hermanos a ser sus padres adoptivos, formalizando el proceso en Octubre de 2019.

El verano siguiente y en plena pandemia, nacieron los cuatrillizos; tres niños y una niña que sumaban a un total de 9 niños en la familia Young, que había pasado de tener problemas para concebir y pensar que no podrían cumplir el sueño de su vida a tener nueve niños menores de 5 años correteando por la casa en apenas cuatro años, desde que se casaron en 2016.

“La gente los tiene más espaciados, eso seguro”, dice Maxine, “Tenemos nueve niños de menos de 8 años, y suena aún más loco cuando decimos que ocho de ellos tienen menos de 5”.

En la casa no se puede decir que no vive nadie. Aiden (8 años), Parlker (5), Connor (4), Elliot (3), Henry (2) y los cuatrillizos, Silas, Theo, Beck y Cecilia, de apenas tres meses. Ir al colegio, jugar o el horario de comidas y salidas en familia es toda una aventura. Ahora bien, la pareja sabe cuál es la prioridad en su casa: que todos los niños sientan el amor.

“Nunca sientes que no hay suficiente amor en la casa. Puede que no compartan la misma sangre, pero se quieren tanto como si fuesen hermanos biológicos. Es algo precioso de ver”.

