Harry & Meghan: Escaping the Palace será protagonizada por Jordan Dean (The Punisher) y Sydney Morton (She’s Gotta Have It), quienes intepretarán a los duques de Sussex.

La producción comenzó esta semana en Vancouver y su estreno está previsto para otoño de 2021.

Lifetime llevará al cine la salida de la monarquía británica del príncipe Harry y la actriz Meghan Markle.

Se trata de la tercera entrega que realizan sobre la pareja.

También participarán Jordan Whalen como el príncipe William, Laura Mitchell como Kate Middleton, Steve Coulter como el príncipe Carlos, Maggie Sullivun como la reina Isabel II, Melanie Nicholls-King como Doria Ragland, Bonnie Soper como la princesa Diana, Deborah Ramsay como Camilla y James Dreyfus como el informante del palacio Leonard, reportó ElNacional.

En un comunicado de A+E Networks, dueña de Lifetime, se detalla que la película «detallará el creciente aislamiento y tristeza de Meghan, su decepción de que ‘The Firm’ no los defendiera de los ataques de la prensa y el temor de Harry de que la historia se repitiera y no pudiera proteger a su esposa e hijo de las mismas fuerzas que puede haber contribuido a la prematura muerte de su madre».

Harry, de 36 años de edad, nieto de la reina Isabel II, y Meghan, una exactriz estadounidense de 39 años, abandonaron oficialmente sus papeles como miembros de la realeza británica en abril, tras haber expresado su deseo de independencia.

Viven en California desde la primavera de 2020, tras haber residido brevemente en Canadá.

Menhaj Huda dirigirá la cinta a partir de un guión de Scarlett Lacey. Los productores ejecutivos Merideth Finn y Michele Weiss.

Huda dirigió las anteriores entregas A royal romance (2018) y Becoming Royal (2019).

A + E Networks tiene los derechos de distribución mundial de la franquicia de las tres películas Harry & Meghan.