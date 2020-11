El presidente de la Federación Haitiana de Fútbol Yves Jean-Bart, fue expulsado de por vida el viernes tras las acusaciones de abuso sexual sistemático de jugadoras.

El comité de ética de la FIFA declaró a Jean-Bart culpable de “haber abusado de su cargo y haber acosado y abusado sexualmente a varias jugadoras, incluidas menores” desde 2014 hasta este año.

El funcionario de 73 años también fue multado con 1 millón de francos suizos (1,1 millones de dólares).

Jean-Bart ha negado las acusaciones, que involucran a jugadores de la selección nacional, incluidos menores. El sistema judicial local haitiano hasta ahora se ha negado a presentar cargos, y un juez declaró la semana pasada que no hay pruebas.

Las acusaciones fueron reveladas por primera vez por el periódico británico The Guardian en abril.

Haití sigue a Afganistán en la expulsión de su líder del fútbol por la FIFA después de que jugadoras de las selecciones nacionales femeninas denunciaron abusos sexuales generalizados.

Se presentará una apelación en la Corte de Arbitraje Deportivo, dijo un portavoz de Jean-Bart en un comunicado.

“La decisión de la FIFA es una parodia de la justicia y un movimiento puramente político para evitar más controversias y mala prensa tras una serie de escándalos de alto perfil”, dijo el portavoz Evan Nierman.

Se dice que el abuso ocurrió en el centro de entrenamiento nacional del país en Croix-des-Bouquets, que la FIFA ayudó a financiar. Se le conocía como “El Rancho”.

Como director del fútbol haitiano desde 2000, Jean-Bart “ejercía un enorme poder … y tiene conexiones de alto nivel con el gobierno, los sistemas políticos y legales”, dijo Human Rights Watch.

El grupo de defensa ha instado a las autoridades estatales haitianas a investigar las acusaciones y proteger a los jugadores, quienes también dijeron que fueron intimidados y amenazados.

“Este no es el caso de una manzana podrida”, dijo el director de iniciativas globales de Human Rights Watch, Minky Worden, antes del veredicto de la FIFA. “Los atletas han testificado que muchos otros funcionarios de la Federación Haitiana de Fútbol, ​​funcionarios responsables de su seguridad, participaron en abusos sexuales o sabían y se hicieron de la vista gorda”.

Otros tres funcionarios de la federación haitiana han sido suspendidos del trabajo mientras los investigadores de la FIFA reúnen pruebas: el director técnico Wilner Etienne, la supervisora ​​de niñas del centro nacional Nela Joseph y la entrenadora asistente Yvette Félix.

La FIFA dijo el viernes que los funcionarios de la federación están acusados ​​de ser “principales, cómplices o instigadores” del abuso sistemático.

El sindicato mundial de jugadores FIFPro elogió “el extraordinario coraje de los sobrevivientes, víctimas y testigos”.

El sindicato dijo que los funcionarios del fútbol haitiano abusaron de su poder “para atraer a niños pequeños, a menudo de entornos pobres, para que pudieran prepararlos, manipularlos y abusar de ellos sexual y emocionalmente”.

Jean-Bart había sido “realmente investigado y absuelto” por el sistema judicial en Haití, dijo su portavoz.

“La FIFA no revisó las pruebas reales, por lo que el Dr. Jean-Bart espera ser exonerado por completo y reintegrado después de apelar al Tribunal de Arbitraje Deportivo”, dijo Nierman.

En el caso de apelación del funcionario de fútbol afgano Keramuddin Karim, el TAS confirmó el castigo de la FIFA y dijo: “Con sus actos atroces, no solo había destruido sus carreras, sino que había dañado gravemente sus vidas”.

La semana pasada, un juez de instrucción en Haití dictaminó que las autoridades no encontraron pruebas para presentar cargos contra Jean-Bart a pesar de las acusaciones.

En el fallo del 12 de noviembre hecho público esta semana, el juez señaló que la investigación del gobierno incluyó visitas al centro nacional de entrenamiento y entrevistas con ciertos jugadores. Escribió que ninguno de los acusadores identificó a ninguna víctima y que las organizaciones de derechos humanos “brillaron por su ausencia” cuando se les pidió reunirse con funcionarios como parte de la investigación. No identificó esas organizaciones.

Marie-Yolène Gilles, directora ejecutiva del grupo de derechos humanos Fondasyon Je Kler, dijo a The Associated Press que estaba decepcionada con el fallo y no estaba de acuerdo con él.

“Si tienes dinero, puedes hacer justicia”, dijo.

Los funcionarios de justicia en Croix-des-Bouquets no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

Gilles dijo que las víctimas tienen derecho a apelar el fallo, pero aún no se sabía si planeaban hacerlo.

Desde que se revelaron las acusaciones, la FIFA se comprometió a trabajar para proteger a los jugadores en un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

