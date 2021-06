Una noticia que extrañó a muchos fue el anuncio de LeBron James, quien afirmó que utilizará el número 6 en su próxima temporada con Los Ángeles Lakers.

Hace unas temporadas con el Heat ya lo utilizó, puesto que tenían retirado el 23 en honor a Michael Jordan y James eligió el 6.

Con ese dorsal logró dos títulos de campeón en Miami, antes de volver a Cleveland y elegir nuevamente el número 23. Cuando aterrizó en Los Angeles y tras la llegada de Anthony Davis se especuló con que podría ceder el 23 a su nueva pareja, pero finalmente mantuvo el número. Reseñó Mundo Deportivo.

El cambio será oficial después del estreno de Space Jam 2, su película con la Toon Squad.

Ahora, a pesar del cambio, parece que Davis también mantendrá su dorsal actual, el 3, aunque LeBron vuelva al 6.

LeBron James has a chance to become the first player in NBA history with 4 retired jerseys.

The current record is 3 by Wilt Chamberlain and Pete Maravich. pic.twitter.com/j1E96sjTup

— StatMuse (@statmuse) June 9, 2021