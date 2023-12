Prime Video: “The Boys” regresa más sangrienta en su temporada 4

“The Boys”, reconocida como una de las series más sangrientas y viscerales de la televisión, regresa con su cuarta temporada. Así lo muestra su primer tráiler que acaba de salir a la luz. La serie, basada en el cómic homónimo, se estrenará en Prime Video en 2024.

El violento clip confirma que la serie retomará su trama desde el último episodio de la temporada anterior. Sin embargo, tomará en cuenta los eventos de Gen V, el spin-off universitario que finalizó su emisión hace unas semanas.

“The Boys” está producida por Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television, con Kripke Enterprises, Original Film y Point Grey Pictures.

Este avance, de apenas minuto y medio de duración, conserva el ritmo vertiginoso y violento de la serie. Además, el tráiler revela la aparición de un reemplazo para Black Noir o la presencia de al menos dos nuevos superhéroes.

Qué trae la cuarta temporada de “The Boys” a Prime Video

En la cuarta temporada, Victoria Neuman está más cerca que nunca de la oficina presidencial. Sin embargo, Homelander consolida su poder y la mantiene bajo control.

Butcher, a quien solo le quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca, así como su trabajo como líder de “The Boys”. El resto del equipo está harto de sus mentiras.

“The Boys” está protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit y Cameron Crovetti.

En la cuarta temporada se suman al elenco Susan Heyward, Valorie Curry y Jeffrey Dean Morgan.

Esta serie está basada en el cómic best seller de la lista de The New York Times. Fue escrita por Garth Ennis y Darick Robertson, quienes también son productores ejecutivos, además, fue desarrollada por el productor ejecutivo y showrunner Eric Kripke.