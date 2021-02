Tras la ruptura definitiva entre los duques de Sussex y la familia real británica, el príncipe Harry decidió romper su silencio y hablar de la tensa situación que vivía en Londres, reportó infobae

Esta es la primera vez que el príncipe Harry se pronuncia sobre ese tema.

Al romper su silencio, dejó entrever -entre otras cosas- que no fue su decisión apartarse de sus responsabilidades, sino de la Reina y del círculo que la rodea.

Así lo hizo saber, durante una entrevista en el popular programa The Late Late Show con James Corden.

Lo cierto es que la decisión de Harry de romper su silencio promete repercusiones fuertes en el Palacio de Buckingham.

Durante un recorrido en autobús por Los Ángeles, el príncipe Harry y su esposa bromearon respecto de las estructuras protocolares que aún mantiene.

Detalló, entre otras cosas, que ”nunca llevo dinero efectivo”

También hablaron de sus días como padre, entre otros temas.

Pero, lo más importante del encuentro fue cuando el duque se refirió a la actual relación que mantiene con el resto de su familia.

Vocación de servicio público

Al ser consultado por Corden acerca de cómo era su vida ahora en los EEUU, el príncipe Harry, tras romper su silencio, insistió en algo que ya irritó a la Corona:

“Será una versión menor de lo que hacíamos en el Reino Unido, pero mi vida siempre será de servicio público, y Meghan se comprometió a eso, y los dos disfrutamos de hacer eso”

En ese sentido, indicó que tratan de traer algo de compasión y, “tú sabes, tratamos de hacer feliz a la gente e intentar cambiar el mundo de cierta forma”.

“Nunca me fui, nunca me fui. Fue dar un paso atrás en lugar de un retiro. Era un ambiente muy difícil, como creo que mucha gente vio. La prensa estaba destruyendo mi salud mental”, expresó.

Agregó que “era tóxico, así que hice lo que cualquier esposo y cualquier padre haría… necesito sacar a mi familia de aquí. Pero nunca me retiré”.

“Y en cuanto a lo que a mí concierne, cualquiera sea la decisión hecha de aquel lado, nunca me retiraré. Siempre estaré contribuyendo, pero mi vida es el servicio público donde sea que esté en el mundo”

Durante la entrevista aseguró que “eso será siempre lo mismo”.

En otro tramo del show, Corden llevó al príncipe a una de las mansiones más emblemáticas de Los Ángeles, que fue protagonista de la serie de los 90 The Fresh Prince of Bel Air, protagonizada por Will Smith.

Allí los recibió la dueña de la propiedad, y cuando fue consultada por el conductor del programa si se la vendería al duque de Sussex, la mujer preguntó cuánto ofertaría.

Pero en el momento en que el artista le insistió en que era una buena oportunidad para adquirirla, Harry le preguntó a la mujer: “¿Puedo usar su baño?”.

Luego, al salir del toilet, Corden telefoneó a la esposa del inglés a quien puso en una videollamada. También insistió en que comprara la famosa casa argumentando:

“Aquí es donde deberían vivir. Te pondré en contacto con sus dueños”, indicó Corden.

Harry y Meghan

Al volver al autobús que los paseaba por la ciudad californiana, el popular showman le preguntó a Harry sobre su relación con la actriz:

“¿Cuándo supiste que era la elegida?”. Respuesta: “En la segunda cita comencé a pensar… ‘wow, esto es muy especial…’”.

El duque, radicado en los Estados Unidos, contó que sus salidas eran siempre solos, que prefirieron no compartir sus primeros momentos con otras parejas u otros amigos, para, de esa forma, conocerse muchísimo mejor.

“Todas las citas se volvieron o cenas o mirar televisión o charlar en casa”, reveló. “Pasamos muchísimo tiempo solo nosotros dos en lugar de ir a casas de amigos o comer afuera donde hubiera otras distracciones”, reveló.

Agregó que “no había distracciones”.

Harry también habló sobre el pequeño Archie -de casi dos años- y del vínculo que lo une con su abuela, la reina Isabel II.

Contó que la primera palabra que pronunció fue “cocodrilo”, y festejó que haya sido una palabra con tantas sílabas, algo dificultoso para alguien de su edad.

“Mi abuela nos preguntó qué querría Archie para Navidad, y él dijo que una waflera, y ella le envió una waflera para Archie”, contó.

Y adicionó: “Así que en los desayunos Meg prepara una hermosa mezcla orgánica y la coloca en la waflera, la da vuelta, y Archie lo ama”

La decisión más dura

Una semana atrás, el 19 de febrero, el Palacio de Buckingham anunció que Harry y Meghan ya no formarían parte de las responsabilidades reales y que por lo tanto debían renunciar a sus patrocinios y demás títulos.

La noticia impactó a la pareja, que avisó que continuarían al servicio, dado que era su vocación y que un derecho universal. La respuesta fue tomada de mala forma por la familia e interpretada como un desafío.

“El duque y la duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad la Reina que no regresarán como miembros activos de la familia real”, señalaba la nota de prensa.

Añade que “tras conversaciones con el Duque, la Reina ha escrito confirmando que al alejarse del trabajo de la familia real no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público”.

Comunicado

El comunicado señalaba que por lo tanto, los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales de los Duques serán devueltos a Su Majestad, antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la familia real”.

Solo queda esperar a ver cuáles serán las implicaciones de la decisión del ex miembro de la realeza de romper su silencio y ventilar aspectos cruciales de su vida.