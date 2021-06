Ricky Martin habló sobre lo difícil que fue enfrentar a Barbara Walters durante una entrevista en el año 2000, cuando ella le pidió que aclarara su sexualidad.

El puertorriqueño dijo a la revista People que luego de que la famosa entrevistadora le insistió para que “detuviera los rumores sobre su sexualidad”, se sintió incómodo e incluso violado.

“Hay un pequeño PTSD (siglas en inglés de trastorno de estrés postraumático) con esa situación. Cuando me preguntó eso, me sentí un poco atrapado, e incluso me sentí violado porque simplemente no estaba listo para salir del clóset”, explicó el cantante.

Sin embargo, el interprete confesó que le hubiese gustado contar la verdad sobre su sexualidad en ese momento, pero no estaba listo.

“Mucha gente dice, ¿qué harías de manera diferente? Bueno, tal vez hubiera salido del clóset en esa entrevista, hubiera sido genial porque cuando salí, se sintió increíble. Pero ese día estaba muy asustado, no estaba listo. Y no creo que puedas forzar a alguien a que salga del clóset”, destacó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricky Martin (@ricky_martin)

Señaló que tras salir del clóset en 2010 se sintió muy bien y disminuyeron sus problemas de ansiedad, por lo que aboga por ser honesto.

“Cuando se trata de mi sexualidad, cuando se trata de quién soy, quiero hablar sobre de lo que estoy hecho, de todo lo que soy. Porque si lo escondes, es una situación de vida o muerte”, aseveró.

Ricky Martin expresó que muchas veces no estaba seguro de su sexualidad, pues incluso durante mucho tiempo salió con mujeres.

“La sexualidad es una cosa complicada, no es blanco y negro, está llena de colores. Cuando salía con mujeres estaba enamorado de ellas, me sentía bien. No se puede fingir química, la química estaba ahí, no estaba engañando a nadie”, dijo.

El cantante está casado con el artista sirio-sueco Jwan Yosef desde 2017. Es papá de cuatro hijos: los mellizos Matteo y Valentino, y dos bebés, Lucia y Renn Martin-Yosef.