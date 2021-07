Este lunes llegó al Port Miami el crucero Freedom de la empresa naviera Royal Caribbean luego de su viaje de tres días.

La embarcación zarpó el viernes desde Port Miami, con una cantidad reducida de pasajeros.

Este fue el primer barco que reinicia operaciones, luego que la industria de cruceros fuese paralizada por la pandemia del Covid-19.

Los funcionarios del Royal Caribbean indicaron que durante el viaje de el Freedom se le aplicaron las medidas de bioseguridad a todos los pasajeros y personal.

Además, indicaron que la tripulación estaba vacunada contra el Covid-19.

Durante el viaje se dividieron a las personas, que habían recibido sus dosis de inmunización contra el virus chino y lo que aún no habían sido vacunados.

