Aunque el huracán tenía las costas de Alabama y Florida en la mira el miércoles, sus efectos se sintieron en toda la costa norte del Golfo. Las propiedades bajas en el sureste de Louisiana se vieron inundadas por la oleada. El agua cubrió las playas de Mississippi y partes de la carretera que corre paralela a ellas. Dos grandes barcos casino se soltaron de un muelle donde estaban realizando trabajos de construcción en Alabama.

#HurricaneSally's dangerous winds were powerful enough to leave this truck on the edge of the bridge across Mobile Bay. Winds will stay strong as #Sally crawls inland. #ALwx pic.twitter.com/1cuuH7TrIr

— WeatherNation (@WeatherNation) September 16, 2020