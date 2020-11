Los dos nuevos casos de transmisión local de la neumonía COVID-19 reportados en Shanghái corresponden a un inspector de seguridad de carga de un aeropuerto y su esposa, una enfermera de un hospital, anunciaron hoy sábado las autoridades sanitarias locales en una rueda de prensa.

Debido a esto, miles de pasajeros y empleados del Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong (China) fueron puestos en cuarentena en la terminal.

Las autoridades decidieron suspender las operaciones, cancelar vuelos, bloquear los accesos y realizar pruebas masivas, informa Xinhua.

Varios videos, grabados por testigos y publicados en las redes sociales, muestran cómo una multitud intenta salir, mientras el personal sanitario, con trajes protectores, trata de frenarla y reunir a las personas en una zona de aparcamiento para someterlas a test masivos.

