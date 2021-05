El rumor que se ha corrido sobre si una mujer se coloca la vacuna contra el Covid-19 podría quedar infértil ha preocupado al gremio médico de los Estados Unidos.

Por eso se han dado a la tarea de difundir información, para que las mujeres estén clara, que la colocación de las dosis para protegerse del virus que acabó con millones de personas en el 2020 no tiene relación con la fertilidad.

“Oh, Dios mío, la gente ha estado diciendo esto sobre todas las vacunas desde que tengo uso de razón”, dijo la Dra Yvonne Maldonado, jefa de la división de enfermedades infecciosas pediátricas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford.

Maldonado indicó que los estudios no han revelado, que haya una relación científica entre ambas cosas y que solo es un simple rumor.

“No hay evidencia de que esta vacuna afecte el desarrollo o la fertilidad”, relató Maldonado.

Para el Doctor, Richard Beigi, que forma parte del Grupo de Trabajo de Expertos en Inmunización, Enfermedades infecciosas y Preparación para la salud pública del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, las teorías conspirativas contra la vacuna contra el Covid-19 cada vez se han debilitado debido a los resultados positivos que han obtenido.

Dr. Richard Beigi: There's never been any vaccine that's been linked with infertility. There is no clear scientific reason the new vaccine would cause fertility problems in adults or teenagers. Those are the facts, regardless of how old the person is. https://t.co/1RCoXfL1nW pic.twitter.com/7oOuBBPjjH

— Dr. Indy Jones Jr (@DrIndyJonesJr1) May 11, 2021