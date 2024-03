Sorpresa en el festival de Jazz de Miami… ¡Will Smith dijo presente!

Miami se convirtió en el set de filmación para “Bad Boys 4” durante los últimos días de febrero y los primeros de marzo. En ese período los residentes y visitantes se toparon con calles cerradas pero también con algunas apariciones de Will Smith y Martin Lawrence en la ciudad.

Aunque todos esos días parecía que no estaba ocurriendo otra cosa que la grabación, lo cierto es que Miami siguió con su abarrotada agenda. Uno de los eventos que se realizó entre el viernes 1 y el domingo 3 de marzo fue el Festival de Jazz de Montreux.

La noche del sábado estaba todo listo para que el intérprete Jon Batiste deleitara la escena, cuando un inesperado giro de eventos hizo la noche aún más increíble.

Conocido por sus vibrantes actuaciones, el artista normalmente cierra sus espectáculos con un segmento llamado “Love Riot”. Consiste en interactuar con el público y cantar con ellos algunos ritmos inspirados en Nueva Orleans.

Esta sesión improvisada tuvo un ‘plus’ inolvidable, porque Will Smith estaba en la audiencia.

Resulta que Will Smith es buen amigo de Batiste y asistió al evento para apoyarlo. Al estar ahí no dejó que los cinco Grammy o el premio Oscar del cantante lo intimidaran. Por el contrario, hizo algo que los espectadores no esperaban y se subió a rapear junto a él.

El mismo Batiste compartió el momento en un video publicado en la plataforma X. En el material se ve a Smith de 55 años rapeando entre la multitud que se dio cita en Coconut Grove para el festival. Por supuesto, todos los presentes le regalaron vítores y aplausos.

“Welcome to Miami. “ Having my friends @willsmith and @LIADEITAMARACA pull up on the same night!!!?? The US debut of the Queen of Ciranda with the Fresh Prince laying down a verse!? Dreams do come true. I always wanted to start a jazz festival and I’m so grateful that it’s one… pic.twitter.com/MI10Jtusxx

— jon batiste (@JonBatiste) March 3, 2024