Stephen King tras explosión de fábrica de papel higiénico en su localidad: «Tenga a mano una pila de revistas»

Una explosión en una fábrica de papel en Maine, Estados Unidos, sacudió el suelo el miércoles y aunque afortunadamente no se registraron heridos, sí fue un momento terrorífico para muchos ya que se produjo una columna de humo negro que era visible a kilómetros de distancia.

La explosión sacudió el molino Androscoggin en Jay, en el centro de Maine, alrededor del mediodía, dijo el portavoz de la policía estatal Steve McCausland. El personal de Mill dijo a la policía que nadie resultó herido, aunque algunas personas sufrieron dificultad respiratoria.

El personal de emergencia acudió al molino y el jefe de bomberos del estado planeó una investigación. La causa no estaba clara para los investigadores, y la investigación probablemente comenzará en serio en los próximos días. La escena todavía estaba siendo asegurada, dijo la policía.

Lo que llamó la atención también de esta noticia fue que el escritor Stephen King, que vive en las inmediaciones de lo ocurrido, se asustó y tuiteó lo siguiente:

«Hoy explotó una fábrica de papel en Jay, Maine, no muy lejos de nosotros. Una fábrica de papel higiénico. Así que tenga a mano una pila de revistas y circulares publicitarias».

A paper mill blew up in Jay, Maine today, not too far down the road from us. A TOILET paper mill. So keep a stack of magazines and advertising circulars handy.

— Stephen King (@StephenKing) April 15, 2020