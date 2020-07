Se llama Folkore y será, desde la medianoche del viernes el nuevo disco de la cantante estadounidense Taylor Swift.

Un álbum en el que ha “volcado” sus “caprichos, sueños, miedos y reflexiones”, ha informado la artista a través de sus cuentas en Twitter e Instagram, reportó WSVN.

“La mayoría de las cosas que había planeado para este verano no se han producido, pero hay algo que no había planeado y que sí ha ocurrido. Y eso es mi octavo álbum de estudio, Folklore”, ha añadido, en alusión al confinamiento por la pandemia del coronavirus, durante la que ha escrito estas canciones.

Surprise 🤗 Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020