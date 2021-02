Una gigantesca pieza metálica de motor aterrizó en el patio de una familia de Broomfield, Colorado, después de que el avión que lo sobrevolaba sufriera una explosión.

La foto parece mostrar una parte de la entrada de la góndola del motor. Sus dimensiones generales coinciden con el motor PW4000 que impulsa el Boeing 777-200 de United Airlines.

El avión fue identificado posteriormente como Boeing 777-200 con matrícula N772UA, que operaba el vuelo UA328 de United Airlines que despegó de Denver, Colorado, por la pista 25 con destino a Honolulu, Hawai, el sábado 20 de febrero a las 13:04 (UTC-7).

Otros restos del motor del Boeing 777 se esparcieron por un campo de césped en Commons Park.

Tras el incidente, la aeronave regresó a Denver y aterrizó con seguridad en la pista 26. Fue recibido por los equipos de emergencia como medida de precaución. Los 231 pasajeros y 10 tripulantes resultaron ilesos.

United Airlines Boeing 777-200 (N772UA, built 1994) experienced serious failure of engine #2 after take-off at Denver Intl Airport (KDEN), CO on flight #UA328 to Honolulu. Large engine parts fell into Broomfield neighborhood. Returned to land at Denver. @KieranCain @BroomfieldPD pic.twitter.com/yV4nJkEgrH

— JACDEC (@JacdecNew) February 20, 2021