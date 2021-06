Muchos estadounidenses no quieren tener hijos y se sienten muy bien con esta decisión, sugiere un nuevo estudio publicado el miércoles.

La encuesta reveló que más de una cuarta parte de los encuestados dijo que no tiene hijos y que no había grandes diferencias entre tener hijos o no.

En Estados Unidos, desde la década de 1970, existen datos nacionales sobre la frecuencia con la que las mujeres no tienen hijos, pero la falta de hijos no es lo mismo que no tenerlos, reportó Gizmodo.

Hay muchos padres potenciales que simplemente no han tenido la oportunidad o los recursos para tener hijos, por ejemplo, o que no pueden tenerlos pero los desean.

Por eso, los investigadores de la Universidad Estatal de Michigan Jennifer Watling Neal y Zachary P. Neal, que están casados, quisieron abordar el tema desde un ángulo diferente.

“Las encuestas anteriores han utilizado datos sobre la fertilidad para identificar a las personas sin hijos, pero la elección de no tenerlos no tiene nada que ver con la fertilidad. Las encuestas anteriores también tienden a centrarse en las mujeres en edad fértil, y dejan fuera a los hombres y a los adultos mayores”, dijo a Gizmodo Jennifer Neal, profesora asociada de psicología en la MSU, en un correo electrónico.

“Este estudio es diferente porque identificamos a las personas sin hijos y les preguntamos si quieren tenerlos alguna vez, e incluimos a hombres y mujeres de todas las edades”.

Para ello, recurrieron a los datos de la Encuesta sobre el Estado del Estado de la MSU, una encuesta de opinión pública telefónica y en línea de gran alcance que se realiza a los residentes.

