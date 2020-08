En el día de hoy, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (U.S. Agency for International Development, USAID) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron adjudicaciones de fondos por aproximadamente US$ 1,8 millones en el marco del Desafío BetterTogether/ JuntosEsMejor en beneficio de ciudadanos venezolanos y las comunidades receptoras en la República Federal de Brasil, las Repúblicas de Colombia, Perú y Trinidad y Tobago; y la República Bolivariana de Venezuela. Las adjudicaciones se aplicarán a financiar soluciones para ampliar el acceso a oportunidades de empleo, educación y servicios financieros, y para combatir la explotación y la xenofobia.

En Colombia, Brasil y Perú, el emprendimiento social Migraflix permitirá dar mayor escala a un modelo innovador que brinde a los refugiados venezolanos y las comunidades receptoras formación sobre habilidades técnicas y empresariales para generar negocios gastronómicos en línea y posibilitar el acceso a microcréditos, a las tutorías financieras y contactos con mercados locales.

En Perú, la agencia de trabajo Nanas y Amas usará una plataforma en línea para conectar a mujeres venezolanas en situación vulnerable con oportunidades laborales previamente evaluadas y con remuneración justa.

En Trinidad y Tobago, Democracy International lanzará un programa innovador para el cambio en los comportamientos, orientado a contrarrestar el acoso y la xenofobia que enfrentan las mujeres venezolanas en situaciones cotidianas.

En Venezuela, con fondos de USAID, una organización local trabajará para dar mayor escala a una plataforma híbrida que funciona tanto en línea como en forma presencial, destinada a ayudar a jóvenes emprendedores con gran potencial que proceden de sectores vulnerables. Otro adjudicatario de fondos proveerá acceso a Internet de alta velocidad a comunidades urbanas y posibilitará que los nuevos usuarios accedan a información vital para los servicios educativos y financieros.

El Desafío BetterTogether/JuntosEsMejor es una asociación entre USAID y el BID orientada a identificar, financiar y dar escala a soluciones innovadoras en apoyo a la población venezolana y las comunidades que los reciben con generosidad en toda América Latina y el Caribe.

