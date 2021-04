Este martes Vince Lago resultó electo en las elecciones a la alcaldía de Coral Gables. Su triunfo no es una sopresa ya que era uno de los favoritos en las encuestas.

Como antiguo miembro de la Junta de Planificación y Zonificación de Coral Gables, ha aportado un enfoque razonable y creativo, al tiempo que ha mantenido su compromiso de preservar el carácter único de Coral Gables, poniendo siempre en primer lugar la calidad de vida de sus residentes.

Durante su mandato, el vicealcalde Lago ha encabezado una multitud de iniciativas legislativas y anima a la ciudad a estar a la vanguardia de la sostenibilidad.

Cuando era estudiante universitario, fue uno de los miembros más jóvenes de la junta directiva de La Liga Contra el Cáncer, donde cofundó la gala anual “Arroz Con Mango”, que recauda cientos de miles de dólares en apoyo de la misión de la organización benéfica de proporcionar atención médica gratuita a los pacientes con cáncer.

El vicealcalde Lago formó parte anteriormente del Consejo de Administración de la Coral Gables Community Foundation.

Como miembro de la junta, ha trabajado en pro de los objetivos de la organización de promover y mejorar la calidad de vida de los residentes de la Ciudad Hermosa, a la vez que recaudar fondos para ayudar a los ancianos, los jóvenes y los discapacitados de nuestra comunidad.

Las elecciones se realizaron este martes en el condado de Coral Gables, en Florida.

Más temprano se supo que cerca de 6.300 personas habían ejercido su derecho al voto vía electrónica, por lo que se espera que proceso sea más rápido.

Con la renuncia de Raúl Valdés-Fauli a su reelección, la carrera para ser su sucesor en Coral Gables se centró en Vince Lago, Patricia Keon y Jackson ‘Rip’ Holmes.

De los tres Lago dominaba el primer lugar de las encuestas

Vince Lago, con 43 años, es un ejecutivo de BDI Construction Company, una firma que se dedica a la construcción comercial e instalaciones médicas y educativas.

Election Day in #CoralGables! Here at Coral Gables Country Club supporting @Vince_Lago for Mayor! Gables friends, come out and vote! pic.twitter.com/kmCj1IWkox

— Eric Diaz-Padron (@EricDiazPadron) April 13, 2021