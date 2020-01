Violento tiroteo en club nocturno de Kansas City deja al menos 2 muertos y 15 heridos

Al menos dos personas murieron y 15 más resultaron heridas este domingo, durante un tiroteo en un club nocturno de Kansas City, reportó la policía local.

Los agentes llegaron a Noland Road -en la parte sureste de la ciudad de Kansas City- hacia las 23:00 horas, tras recibir informes de un tiroteo a las afueras de un bar, donde una mujer fue asesinada a tiros en el estacionamiento; ninguno de los oficiales que respondieron al llamado de emergencia accionó su arma.

According to @kcpolice, the gunman opened fire on people who were in line to get into “The 9ine Ultra Lounge” on Highway 40. @41actionnews pic.twitter.com/hSXE91ifI7

