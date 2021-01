La popularidad de la aplicación Whatsaap se ha visto tambaleada en el inicio del 2021 tras los anuncios que realizaron el pasado 8 de enero sobre su nueva política de seguridad.

Desde que la compañía matriz de la aplicación, Facebook emitió los primeros comunicados, muchos usuarios empezaron a alarmarse debido a la vulnerabilidad de su seguridad.

Los cambios que ha hecho Whatsaap a generado que la confidencialidad de los mensajes se vean violentados, ya que pudiesen ser vistos por varias personas.

Por tal motivo Whatsaapp se ha dado a la tarea de hacer reuniones internas, para explicar bien la situación y así no haya confusión. }

La organización asegura que el servicio de mensajería no tiene acceso a los mensajes privados; ni tampoco posee un registro de llamadas o contactos que pueda ser compartido en otras redes sociales.

También indicaron que los grupos permanecerán privados. WhatsApp mostró su preocupación por destacar que las nuevas políticas aceptaran descargar toda la información que tenga el usuario, así como programar la aplicación para que desaparezca los mensajes.

Aunque la compañía de la aplicación de mensajería instantánea se ha dedicado a explicar la situación, los usuarios han mostrado su malestar en las redes sociales.

Algunos incluso indicaron su intención de cambiar de red social, para sentirse más seguro.

Our privacy policy update does not affect the privacy of your messages with friends or family. Learn more about how we protect your privacy as well as what we do NOT share with Facebook here: https://t.co/VzAnxFR7NQ

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021